Angers Plusieurs chasses aux oeufs de Pâques dans l'agglomération ce dimanche

Plusieurs chasses aux œufs sont organisées dans l’agglomération angevine ce dimanche.

Parc de la Garenne. La plus vaste chasse aux œufs aura lieu au parc de la garenne, de 10 heures à 17 heures Le Secours populaire y proposera également des animations, surprises, ateliers et braderie de jouets. Les inscriptions se font sur place, pour des tarifs compris entre 4 et 9 euros.



Château de Brissac. Quelques milliers d’œufs en chocolat seront également dissimulés dans le parc du château de Brissac de 14 heures à 17 h 30. Pour l’occasion, l’édifice ouvrira les portes de ses salons d’apparat, de ses chambres historiques et de son théâtre Belle époque. Il faudra débourser 2 euros par enfant, et 10 euros par adulte.



Château à motte. Au château à motte de Saint-Sylvain-d’Anjou, la chasse aux œufs se déroulera de 14 heures à 19 heures Les participants devront rechercher les indices disséminés dans le château pour repartir avec des récompenses chocolatées. Le tout pour 5 euros par adulte et 3 euros par enfant.



Plessis-Macé. Enfin, il faudra attendre lundi pour aller récolter les chocolats dans le parc du Plessis Macé, de 10 heures à 12 h 30. Des jeux et des visites théâtralisées sont aussi au programme. Le tarif unique s’élève à 7 euros par personne.