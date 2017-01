Angers Pierres et pétards lancés contre la police : huit jeunes interpellés

0

Une patrouille de police a été la cible de jets de pierres, lundi soir, dans le quartier de Monplaisir au nord d'Angers. Trois mineurs ont été interpellés parmi la vingtaine d'individus rassemblés.

Peu après, un quatrième homme, majeur cette fois, a été placé à son tour en garde à vue pour outrages et rébellion.

Plus tard, dans le quartier de la Roseraie, une patrouille de CRS a reçu trois jets de pétards. Quatre jeunes, un mineur et trois majeurs, ont été interceptés et conduits en garde à vue.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest, édition d'Angers, de ce mercredi.