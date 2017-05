Angers David d'Angers et l'Allemagne au Musée des Beaux-Arts

0

L’exposition « Le Chemin du romantisme... David d’Angers et l’Allemagne » se tiendra jusqu’au 17 septembre au Musée des Beaux-Arts d'Angers.

Cette exposition consacrée à David d’Angers (1788-1856) illustre la fascination que l’Allemagne a exercée sur le grand sculpteur angevin.

David d’Angers a effectué deux longs voyages outre-Rhin. Le premier, en 1829, au cours duquel il a rencontré le célèbre poète Johann Wolfgang von Goethe à Weimar et réalisé son fameux portrait en buste. Le second, en 1834, l’a emmené jusqu’à Dresde.

Lors de ce second périple, il a fait la connaissance du peintre Caspar David Friedrich et du sculpteur Christian Friedrich Tieck. Ces deux voyages sont largement détaillés dans l’exposition. Ils sont remis dans le contexte des déplacements d’artistes durant la première moitié du XIXe siècle et dans celui des rapports entre la France et l’Allemagne à cette même période.



L’exposition retrace les nombreux liens tissés entre David d’Angers et les artistes, les scientifiques, les poètes et les intellectuels allemands. Des relations que le sculpteur a entretenues depuis Paris dans les salons ou à travers sa correspondance.