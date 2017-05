Angers Participez au festival des Accroche-cœeurs 2017

0

Les Accroche-cœurs auront lieu les 8, 9 et 10 septembre à Angers. Comme chaque année, le festival propose aux Angevins de devenir acteurs de l’événement grâce à de nombreux projets auxquels ils peuvent prendre part. A cette occasion, les projets habitants, sur le thème « So British ! », ont été dévoilés ce vendredi 12 mai.

Participation à la parade d’ouverture, animation du village des Saveurs, création de chapeaux originaux... cette année encore les projets habitants sont nombreux et permettent à chacun de participer à sa manière à cet événement culturel majeur.



Quatre projets habitants



- La compagnie Volubilis invite les Angevins à créer une marche folle inspirée du sketch des Monty Python, « Ministry of Silly Walks », lors de la grande parade d’ouverture. Les participants devront être présents à au moins deux répétitions et au briefing.



- Une opération « Crazy Frog » est lancée afin de permettre à ceux qui le souhaitent de participer à la grande parade d’ouverture du vendredi soir. En individuel ou en groupe, les porteurs de projet devront être originaux et proposer des créations visuelles et esthétiques sur le thème « So british ! ». Un jury se réunira afin de sélectionner les propositions les plus intéressantes. Le festival offre par ailleurs un soutien artistique et organisationnel en mettant à disposition un budget de 500 euros maximum.



- Des tutoriels et des ateliers de confection, organisés par Sarah Quentin et Marie Line Griesmann (accompagné par 9 étudiants de l’Ecole Européenne de Graphisme Publicitaire), permettront aux Angevins de créer eux-mêmes leurs coiffes anglaises, élément important du dress code de cette année. Les participants pourront ainsi revêtir leurs créations lors de la grande parade d’ouverture.



- Enfin, huit associations angevines auront l’opportunité de venir cuisiner sur le Village des Saveurs pour les 200 000 spectateurs attendus durant le week-end. Elles devront présenter deux menus, un typiquement anglais, l’autre typiquement français.