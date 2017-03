Angers Parcours du Cœur : une journée contre les maladies cardiovasculaires

0

Le Parcours du Cœur est un événement organisé chaque année par la Fédération Française de Cardiologie afin de sensibiliser les Angevins à l’importance de pratiquer une activité physique tout au long de sa vie. Cette année, l’événement aura lieu au Jardin du Mail, le samedi 1er avril de 9h30 à 18h.



Le Parcours du Cœur est une manifestation nationale organisée depuis 1975 par la Fédération Française de Cardiologie. Elle vise à promouvoir auprès du grand public l’importance de pratiquer une activité physique tout au long de sa vie pour conserver un cœur en bonne santé et lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires.



Ainsi, des stands seront mis en place samedi 1er avril au Jardin du Mail afin que les Angevins s’informent et échangent autour de thématiques telles que l’alimentation, les maladies cardiovasculaires, l’activité physique, l’alcool ou encore le don d’organes.



Des animations pour tous les âges, en lien avec de nombreux partenaires en santé, seront également organisées durant toute la journée : massages minute, découverte d’activités physiques et d’activités physiques douces (Thai Chi Chuan, Qi Gong), découverte touristique de la ville en marche nordique... et lâcher de ballon à 12h.



« Angers est l’une des villes les plus actives au sein du réseau français « Santé » de l’Organisation Mondiale de la Santé », précise Richard Yvon, Conseiller municipal chargé de la santé publique. « Le Parcours du Cœur fait écho aux efforts que nous faisons tout au long de l’année afin de promouvoir l’activité physique sur Angers ».



La Ville a pour ambition de mettre en place le dispositif « Sport santé », qui permet aux personnes souffrant de certaines pathologies, de se voir prescrire une pratique d’activité physique adaptée.



Renseignements : 02 41 05 44 32