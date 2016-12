Angers Ouf ! Les files d'attente pour les retours de jouets ont bien diminué

0

Le saviez-vous ? L’affluence dans les jours suivant Noël a beaucoup diminué ces dernières années.

« Il y a dix ans, on devait se préparer psychologiquement à entamer cette période difficile, avec d’importantes doubles files au SAV. Aujourd’hui on la vit beaucoup plus sereinement », constate le directeur de La Grande Récré Grégory Baudoin.

Une évolution qu’il explique par une meilleure qualité des produits. « Les défauts sont de plus en plus rares, grâce à l’accroissement des contrôles qualité », observe le directeur. « Parfois, les gens ne prennent pas le temps de lire la notice. Mais dans plus de 80 % des cas, ils viennent pour des problèmes de piles déchargées ou incompatibles », ajoute-t-il.

