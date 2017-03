Angers. Notre confrère Yves Durand sur France 2 pour parler des grands-pères

0

Notre confrère journaliste Yves Durand, qui vient de prendre sa retraite du Courrier de l'Ouest, était ce lundi sur le plateau du 13 heures de France 2 pour parler de son épatant petit livre (Il tient dans une assiette et constitue le parfait cadeau à table) « Tu sais que tu es grand-père quand… » (First Editions).

Il a répondu aux questions de Marie-Sophie Lacarrau et expliqué que les grands-parents d’aujourd’hui sont très souvent « en pleine forme physique », avec encore 25 à 30 ans d’espérance de vie en bonne santé.

Selon Yves Durand, le grand-père d’aujourd’hui est moins « patriarche » avec sa grosse barbe à la Victor Hugo. « Il est aussi plus disponible et à l’écoute de la famille et des petits-enfants en particulier ».

A voir en suivant ce lien, à partir de 29 min 42 sec.