Angers. Mal-aimé, le parking de la République va être rénové

0

Sale, étriqué, difficile d'accès et donc mal-aimé : le parking situé rue Plantagenêt à Angers cumule les défauts. Il va être rénové à partir de la fin juin. Durée des travaux : cinq mois. Soit une livraison fin novembre.

>>>>>>> Notre sondage : Dans lequel de ces parkings d'Angers n'aimez-vous pas vous garer ?

Avec 418 places sur deux niveaux, le parking République dispose en effet de la même capacité que celui du Ralliement mais enregistre deux fois moins d'entrées que son voisin...

La municipalité veut rendre ce parking plus attractif pour doper sa fréquentation. L'opération va consister à le doter d'une entrée et d'une sortie côté rue Plantagenêt - là où on ne peut actuellement qu'y rentrer - mais aussi rue Millet, là où on ne peut que sortir.

Jean-Marc Verchère, adjoint à la voirie, veut aussi renommer ce parc « Fleur d'eau Cathédrale » pour améliorer sa localisation et sa notoriété.





Retrouvez notre page spéciale sur le parking République et les parkings publics d'Angers et notre classement des parkings à Angers dans Le Courrier de l'Ouest (Angers - Nord-Anjou) de vendredi 28 avril