Angers Made in Angers : la billetterie ouvre samedi

0

Avec près de 20 000 visiteurs en 2016, Made in Angers est le premier événement de tourisme économique en France. Cette année, 145 entreprises aux activités très variées ouvriront leurs portes, du 6 février au 3 mars, dont Scania, Socredis, l'Asinerie du Dolmen, etc.

La billetterie ouvre samedi dès 9h30 sur www.madeinangers.fr et par téléphone au 02.41.23.50.01. L’Office du tourisme délivrera également des tickets à partir de mercredi à 10 heures. La réservation est obligatoire.

Le prix d’une visite est de 5,50€ par personne. Le tarif est réduit à 4€ pour les porteurs de cartes CEZAM, les partenaires, les étudiants et les juniors de 12 à 18 ans, et à 3€ pour les demandeurs d’emplois, personnes en situation de handicap, et enfants de 6 à 12 ans.

Retrouvez les coulisses de l'usine de PVC Socredis dans Le Courrier de l'Ouest du vendredi 20 janvier.