Angers L'ouvrier s'était offert son rêve, mais on a brûlé son camping-car

Denis, 57 ans, est ouvrier menuisier et vit avec peu de moyens, dans un HLM de la Roseraie à Angers. Mais il a réalisé son rêve, il y a 22 ans, en s'achetant à crédit un camping-car. Son seul bien. Son seul véhicule.

Lundi soir, des gamins du quartier ont décidé de l'incendier. Le rêve de Denis est parti en fumée en quelques minutes, sur le parking au pied de son immeuble.

« Je m’étais acheté ça pour partir en vacances et aller voir ma famille le week-end. C’était mon seul plaisir ».

Il ne comprend pas ce que cherchent ces jeunes délinquants. « On leur donne tout. Ils ont tout gratuit. Et ils cassent les affaires des autres. Ils viennent emmerder les petites gens comme moi qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts. C’est désolant ».

« Le pire, c’est qu’on les laisse tout faire et qu’ils ne sont pas punis ».

