Angers L'ostéo veut du bien à votre dos

« Le livre du dos », dernier ouvrage du premier des ostéopathes angevins, Guy Roulier, 72 ans, est sorti en librairie le 13 mars dernier.

Un pavé de plus de 400 pages qui décrit par le menu tout ce que le grand public doit savoir et mettre en œuvre pour « défendre, protéger et soigner sa colonne vertébrale ».

« Le livre du dos », qui vient de paraître aux éditions Dangles, est l'œuvre de Guy Roulier, le premier kinésithérapeute à avoir apposé sa plaque d'ostéopathe à Angers en 1980, une bonne vingtaine d'années avant que cette pratique ne soit reconnue par le ministère de la Santé.

« Un pionnier », comme il se définit, qui s'est attiré pendant des années les foudres de l'Ordre des médecins.

