Angers L'histoire des tisserands " à la main " d'Angers

Quelques rues de la ville ont gardé les empreintes d’un artisanat répandu pendant des siècles et qui forge aujourd’hui encore la personnalité d’Angers : celui de tisserand.



Quand on parle de tissage, on pense immédiatement à ce qui fait la fierté des Angevins à savoir la tapisserie de l’Apocalypse, un chef-d’œuvre de l’art médiéval, unique au monde.

Pourtant ce ne sont pas les artisans de la ville qui ont tissé la célèbre tenture mais les ateliers parisiens de Nicolas Bataille.

Sur les bords de la Maine, la réalité était moins flamboyante. Le XVIIIe siècle a marqué sans doute l’apogée de l’activité mais aussi son déclin rapide. Les fabricants de toile se distinguent par leurs revenus faibles. « Ce sont les plus pauvres des Angevins » qui paient le moins d’impôt direct (la Capitation).

Dans des caves-ateliers, les conditions de vie s’avéraient particulièrement pénibles. Le travail s’effectuait dans une atmosphère humide « pour ne pas briser le fil du métier ». Sédentaires et courbés des heures durant, les tisserands souffraient de rhumatisme, d’arthrose, de problèmes circulatoires et de troubles musculo-squelettiques liés à la répétition des gestes. Des textes de l’époque décrivent des artisans « pâles, de couleur livide » et leurs « jambes gorgées et ulcérées ».

Non seulement leurs revenus sont insuffisants mais encore ils sont irréguliers. Ils peuvent tomber dans la mendicité temporaire ».