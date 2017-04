Angers. L'ex-directrice adjointe du Quai s'est mise au vert à Pruillé

0

Ancienne directrice adjointe du théâtre du Quai, Agathe Hilairet s’est mise au vert. À Pruillé, elle mixe agriculture et culture à la campagne. Un équilibre qu’elle entend partager avec les familles qui passent.

La jeune femme agathe Hilairet pétille. Il y a quelques années, elle avait la fibre urbaine chevillée au corps. Administratrice au théâtre du Quai, à Angers, elle vivait la culture à mille à l’heure, avant de prendre du recul et de se replier en campagne, aux fins fonds des boucles de la Mayenne. Ici, sur un domaine agricole de 25 hectares, la nature de Pruillé explose en mille espèces végétales.

Au bout de la rivière qui serpente en bas, on aperçoit le clocher de Grez-Neuville. C’est là qu’Agathe a jeté l’ancre après avoir décidé « d’arrêter la course. C’est en lisant un livre de Pierre Rabhi (le paysan philosophe qui veut tendre vers des modes de vie plus solidaires et respectueux de l'environnement) que j’en ai pris conscience : il m’a ouvert les yeux ».

Sur son domaine s'épanouissent des races abandonnées : une vache nantaise, des poules Marans, une chèvre des fossés, un âne Grand Noir du Berry…

Il y a également deux moutons chocolat, des Landes de Bretagne...

Sur son domaine, Agathe Hilairet vend produit de la ferme, propose des visites pédagogiques, des activités équestres mais aussi des spectacles.

Plus d'infos sur www.olisun.fr

Retrouvez l'article intégral consacré à Agathe, sa ferme Art-gricole et son projet Olisun dans Le Courrier de l'Ouest de samedi 29 avril