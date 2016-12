Angers Leur ville, leur vie, leur smartphone

0

Ils animent une page Facebook, des comptes Twitter ou Instagram : Delphine, Angela et Jean-Etienne, et Caroline ont un point commun : ils font rayonner le territoire à travers leurs publications.

Angela Ramazian et Jean-Etienne Jarry ne s'étaient jamais rencontrés. Elle, Parisienne de 32 ans, venue à Angers par amour avant de tomber sous le charme de la ville. Lui, Angevin de 44 ans, salarié dans le transport logistique, tout aussi convaincu par sa qualité de vie.

Depuis un peu plus d'un an, tous deux échangent pourtant sur la messagerie du compte Facebook qu'ils co-animent bénévolement, au quotidien. Cette page fermée, intitulée « Tu sais que tu es Angers quand... », est suivie et alimentée par plus de 23 000 membres.

Portraits d'internautes passionnés par leur ville dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi, édition Angers