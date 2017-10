Angers L'étudiant qui photographie ses repas pour digérer sa « prépa »

0

Etudiant au lycée Chevrollier, Linaël Batard Pabois s'est mis en tête de photographier chaque repas qu'il prend à l'internat, histoire d'égayer ses deux années de « prépa ».

Il a commencé par jeu. Pour dire à ses anciens potes de terminale que lui était toujours au lycée Chevrollier. Malgré un bac S (SI) décroché en juin dernier avec mention très bien et 16,70 de moyenne ! Linaël Batard Pabois, 18 ans, est étudiant en première année de « prépa » PTSI, l'une des trois grandes « prépa » scientifiques, la voie royale pour le concours de l'ENSAM. Celle du lycée Chevrollier était son premier choix sur le dispositif d'admission post-bac.

« Entre la terminale et la prépa, la différence de volume de travail est importante. J'ai constamment la tête dans le guidon. Le choc est énorme », confie Linaël Batard Pabois. Un choc qu'il s'est mis à amortir en photographiant chacun de ses repas pris au réfectoire du lycée. Matin, midi et soir. Et en les publiant avec des commentaires amusants sur son compte Instagram @miamiamptsi