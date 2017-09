Angers Les travaux promettent des mois difficiles dans l'avenue Patton

Niarko49

Ah la douceur de vivre angevine, les parcs et belles avenues aérées et larges d'Angers, se balader à l'ombre de ses platanes...euh pardon. A Angers on rase, on déracine, on "déforeste", on arrache tout arbre peu ou prou sur le tracé du tramway.

"Nous n'avons absolument pas le choix" dixit M. Béchu. Si, monsieur, vous avez toujours le choix de vos actes et de vos décisions.

A combien de beaux arbres en pleine santé en sommes-nous en arrachage ? 1300 ?

Peut-être il y a t'il une promesse de replanter 1300 petites graines....

Que l'on arrache des arbres malades, fragilisés par une tempête, oui. Mais que l'on en coupe des milliers pour un petit plaisir d'installer coûte que coûte (très cher) une seconde ligne de tram afin de montrer à Tours, Rennes ou Nantes qu'à Angers aussi on en a deux....Frise le ridicule et la bêtise humaine.