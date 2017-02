Angers. Les transports en commun fêtent la Saint-Valentin

0

Love is in the air dans les transports en commun angevins ! Pour la Saint-Valentin, "les équipes de Keolis Angers ont proposé aux voyageurs du réseau Irigo de jouer les Cupidons pour eux !"

Voici les instructions données sur le site de Keolis/Irigo : "Pour participer, Il suffit d'envoyer un e-mail (saint.valentin@keolisangers.fr) ou un tweet (@KeolisAngers) contenant un message (400 caractères maximum) en spécifiant bien votre prénom et celui de la personne à qui s’adresse le message, et de donner l’heure et le lieu de montée de votre amoureux ! Nous sélectionnerons les plus beaux messages et les lirons pour vous dans les rames et les bus ! "

Lisa et Sylvie, "les voix de Keolis Angers" lisent les mots doux des Angevins. En voici un exemple.

On craque pour Alain, écrivant à son épouse : "Tu m'as donné 46 années de bonheur... bonne #StValentin : je t'aimerai toujours !" — Irigo Bus et Tram (@irigobustram) 14 février 2017

La gare d'Angers n'est pas en reste. La mascotte Bobby câline ce mardi les usagers du TER dont le maire !