Angers. Les supporters de l'UFAB ont... la dalle !

0

Pour leur premier match à l’Arena Loire, ce samedi soir, les basketteuses de l’UFAB ont été portées par une ambiance de feu. Plus de 150 supporters de différents clubs angevins (SCO, ABC, Ducs) ont répondu présents à l’appel du collectif « La Dalle Angevine », qui fédère les fans de sport dans la ville.



« Nous voulions mettre en place cette dynamique depuis longtemps, explique Charles Diers, ancien joueur du SCO et responsable de l’association. On a fait plusieurs réunions, et les kops ont tout de suite été emballés. On a senti beaucoup de motivation ». Pour lui, le derby de ce samedi soir face à Nantes était « le bon moment » : « lLess filles connaissent une saison pas évidente. C’était très important qu’elles sentent qu’on était tous avec elles ».



Après le succès de ce premier rassemblement de supporters, « La Dalle Angevine » ambitionne de réitérer l’expérience lors de prochaines rencontres clés de handball, de basket-ball ou de football. « On a trop souvent tendance à vouloir cloisonner les disciplines alors qu’on peut avoir de beaux projets fédérateurs », estime Charles Diers, qui salue cette « nouvelle dynamique positive ».