Angers Les souvenirs de celles et ceux qui ont connu ou vu jouer Raymond Kopa

0

Les réactions de celles et ceux qui ont connu Raymond Kopa ou qui l'ont vu jouer au football commencent à arriver à notre adresse mail et sur les réseaux sociaux. En voici déjà quelques uns :

Dans un tweet, l’ancien joueur de football Steve Savidan confie : "M. Kopa m’a permis d’intégrer @AngersSCO, après l’Intrépide d’Angers".

Brigitte Moreau, via Facebook :

"On avait eu la chance de le rencontrer et de le saluer l’année dernière dans une rue d’Angers. C’était une personne extrêmement sympathique. Il ne faisait pas son âge".

Sébastien Drouet, via Facebook :

"J’ai interviewé M. Kopa en 2006 pour le magazine l'Anjou. J'en garde un excellent souvenir : il s'était montré disponible malgré de nombreuses sollicitations (c'était au cours d'une séance de dédicaces chez Richer). Sa popularité était intacte".