Angers Les Soleils d'hiver sont derrière nous, les chalets sont pliés

0

Cette fois, la fête est finie. Au Quai, le cirque a démonté son chapiteau. Au Jardin du Mail, la Grande Roue s’est arrêtée de tourner. Place du Ralliement, les commerçants ont rangé leurs tréteaux.

Plus de vin chaud ni de « chauds les marrons », au revoir gaufres et friandises, adieu beignets et mignardises.

Les jours commencent à rallonger : pas de doute, Noël est passé.

D’ailleurs les chalets de Noël sont partis, et les Soleils d’hiver nous ont quittés.