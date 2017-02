Angers Les sœurs du Bon Pasteur ont leur musée [galerie]

0

Lancé en juillet dernier, le musée des sœurs du Bon Pasteur retrace le parcours d’une communauté engagée dans la vie sociale depuis sa fondation en 1829.

Le Bon Pasteur, ce n’est pas seulement le boulevard qui longe le quartier Saint-Jacques depuis l’horloge de l’avenue Yolande-d’Aragon jusqu’à l’avenue Patton. C’est aussi et surtout un ordre religieux fondé il yaprès de deux siècles et qui manifeste encore une réelle présence à Angers et dans le monde.

Imaginée par Sandra Troffigué, architecte installée à Pornic, et réalisée par la société Boscher, de Couëron (Loire-Atlantique), la scénographie du musée retrace avec précision l’histoire étonnante de cette communauté véritablement ancrée dans la vie de la cité.

A ce jour, la communauté compte encore 3 500 religieuses, réparties sur les cinq continents, contre 12 000 dans les années cinquante. Une très faible fraction d’entre elles - 300, dont cinq à Angers - conservent une vie contemplative.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre, du mercredi au dimanche, de 14 à 17 heures.

Exceptionnellement ce mois de février du vendredi au dimanche, visite guidée à 13 heures. 5 euros, 3 euros réduit. Tél. 02 41 72 18 93.