Angers Les services à la personne passent au privé

Ménage, repassage, garde d'enfants, aide à domicile... Jusqu'ici réservés aux associations et aux organismes publics, les services à la personne sont en train de basculer massivement vers le secteur privé. "La nature a horreur du vide. Le marché étant là, les entreprises l’occupent", justifie le fondateur de la franchise angevine Générale des Services, Didier Château. Créé en 1999, son réseau compte aujourd'hui 51 agences, et fait travailler 2000 personnes en France.

En pleine explosion, le secteur attire de nombreux entrepreneurs. Comme Valérie Diez, à la tête de la nouvelle agence de garde d'enfants Family Sphere : "Les collectivités ouvrent de moins en moins de crèches, car ça a un coût. Elles préfèrent déléguer cette mission aux entreprises privées. Et les besoins sont énormes !", explique-t-elle. Au total, plus de 30 enseignes différentes possèdent une agence de services à Angers, dont un tiers depuis moins d'un an.

