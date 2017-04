Angers. Les roses stars du parc Terra Botanica qui rouvre ce samedi 8 avril

0

Le parc Terra Botanica, qui rouvre samedi 8 avril, compte bien dépasser cette année les 226 000 visiteurs de la saison passée.

Pour ce faire, il comptera sur deux nouveautés marquantes. D’une part une nouvelle roseraie. Le bassin de Doué-la-Fontaine, plus grand producteur européen de racines nues avec ses 70 producteurs, a participé à la mise en place de cette nouvelle attraction végétale, qui donnera à montrer plus de 110 variétés de roses.

La deuxième nouveauté demandera à se faire happer par la bouche de l’Ogre végétal, ce génial monstre de verdure persistante qui avale et recrache les visiteurs. Dans son enceinte ont été installés les gradins et le décor d’une animation inédite : « Le jardin des légendes ». Un film d’une dizaine de minutes dans lequel on effectue un voyage temporel dans les croyances plus ou moins inquiétantes de l’Anjou, avant d’embrayer la visite sur un nouveau labyrinthe pour découvrir plantes, recettes et superstitions de l’Anjou.

Ouverture du Parc : dès samedi 8 avril puis tous les jours de 10 heures à 18 heures (ou 19 heures le week-end et à la pleine saison).

Entrée 20 €, 14 € pour les 4-17 ans, tarif réduit sur internet et pour les familles.

