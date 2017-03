Angers Les postiers du centre de tri en grève pour leurs emplois

0

Plusieurs dizaines d'employés du centre de tri de La Poste, route de Bouchemaine à Angers, ont débrayé mardi à l'appel de CGT et Sud. Les postiers s'inquiètent du transfert de l'activité courrier à Nantes, et de la transformation du site en "plateforme multiflux" à horizon 2018. Sur 174 agents, 24 ont quitté leur poste sans être remplacés depuis l'annonce de cette réorganisation il y a six mois.

"La direction reporte la présentation du projet de mois en mois. On n'est absolument pas informés de ce qui va réellement se passer, ni du nombre de postes menacés", dénonce Patricia Peillon, responsable CGT, regrettant "une logique de rentabilité au détriment du service des usagers".

La direction régionale de La Poste a refusé de commenter.

