Angers. Les pieds du bébé sortaient de l’utérus, l’enfant a été sauvé

Les hôpitaux du Mans et d’Angers ont pu maintenir pendant deux mois la viabilité d’un fœtus dont les jambes avaient transpercé la paroi de l’utérus de sa maman. Un cas rarissime salué par la presse mondiale. L'enfant a pû être sauvé.

La reproduction de l’IRM est saisissante. On voit les jambes d’un fœtus qui sortent de l’utérus tout en restant protégées par la poche des eaux.

Le cliché a été réalisé en octobre 2015 au Mans par l’équipe du Docteur Pierre-Emmanuel Bouet, gynécologue-obstétricien et responsable du service de médecine de la reproduction au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers.

Depuis ce 21 décembre et sa publication numérique dans la revue médicale américaine de renom « The New England Journal of Medecine », il suscite un grand intérêt dans le monde des praticiens et bien au-delà.

Intérêt largement activé par un autre article paru dès le 23 décembre dans «The Washington Post », quotidien américain de référence.

La femme enceinte, sarthoise et hospitalisée au Mans, ne présentant aucun symptôme, l’anomalie a été découverte lors d’une banale échographie de contrôle à 22 semaines de grossesse. Echographie pratiquée donc au Mans, dans le service de gynécologie-obstétrique du Docteur Marie-Thérèse Chevé.

