Angers. Les métiers d'art à l'honneur aux Greniers Saint-Jean

Le public a répondu présent au salon « Alliance des savoir-faire » ce week-end des 25 et 26 février. Une trentaine d’artisans d’art du département exposaient leurs métiers aux Greniers Saint-Jean à Angers dans le cadre de l’opération « Made in Angers ». On pouvait y découvrir des professions insolites comme abat-jouriste ou stucateur mais aussi des métiers plus connus du grand public comme relieuse, ébéniste, bijoutier ou céramiste. La manifestation met en avant avec ces métiers manuels et nobles, des filières d’excellence ouvertes aux plus jeunes.

