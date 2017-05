Angers Les joueurs du SCO accueillis comme des héros

0

Joueurs et supporters du SCO ont mis un point final à la fête, hier devant la mairie d'Angers.

La veille, tout le monde s'était quitté sur un coup de massue.

Un but casquette au bout du bout du suspense, un coup du sort qui vous empêche d'entrer dans l'histoire.

« Oui, dans les premières secondes, j'étais déçu. Mais les choses se remettent en place. Je me suis tourné vers mes héros et leur ai dit à quel point nous sommes fiers d'eux » a dit Saïd Chabane, président d'Angers SCO.

Il est 17 heures, ce dimanche, quand arrive le car du SCO sous une pluie de hourras. Une armée de maillots blancs et noirs inonde le boulevard des Martyrs de la résistance. Potes et familles font voler les ultimes drapeaux et brandissent les écharpes encore intactes. S'il y eut des larmes, elles ont séché. Il ne reste que joie et fierté, empreintes de reconnaissance.

