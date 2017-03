Angers Les Confluences pénales de l’Ouest vont parler d’expertises judiciaire

0

La sixième édition des Confluences pénales de l’Ouest, qui se tient jeudi et vendredi prochains à Angers, est consacrée au recours de plus en plus fréquent du monde judiciaire envers les experts.

Les compétences de ces experts sont désormais multiples : en chimie, en toxicologie, en balistique… (pour les plus anciennes et les plus connues), mais aussi désormais en génétique, en accidentologie, en informatique, en psychologie et en psychiatrie, mais encore en téléphonie, en odorologie (la science des odeurs), en algorithmie (pour la cyberdélinquance)…

Regardez la vidéo qui annonce les Confluences pénales 2017, où l'on voit que les avocats ne manquent pas d'humour :

C’est tout ce domaine, complexe mais passionnant, que cette nouvelle édition des Confluences pénales se propose d’explorer pendant deux jours à Angers en réunissant des avocats, des criminologues, des experts en multiples domaines, des médecins légistes…

En quelques années, les Confluences pénales de l’Ouest sont devenues un rendez-vous national du monde du droit pénal. Ses artisans sont l’avocat angevin Pascal Rouiller, le Rennais Thierry Fillion, le Lavallois Nicolas Diricks, le Nantais Nicolas de la Taste et le Manceau Jean-Philippe Peltier.

Confluences pénales de l’Ouest 2017 :

· Jeudi 16 mars de 8 h 30 à 18 h 45 au centre de congrès d’Angers,

· Vendredi 17 mars de 8 h 30 à 12 h 45 au CHU d’Angers.

Pour le grand public, l’entrée est libre et gratuite.

Plus de renseignements sur le site des CPO 2017