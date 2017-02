Angers Les balcons s'effritent et alarment à La Roseraie

0

Il y a une dizaine de jours, le samedi 18 février, un bloc de béton s'est disloqué d'un balcon de l'immeuble n° 4 du square Dumont-d'Urville, dans le quartier de la Roseraie à Angers. Il est tombé plusieurs mètres plus bas

Heureusement, pas de dégâts. Mais de l'inquiétude et de la colère face à la vétusté devenue dangereuse de ces barres HLM.

Si tous les balcons sont plus ou moins endommagés, celui du 6e étage, est particulièrement abîmé.

Complètement fissurés, craquelés, les balcons laissent apparaître leurs structures métalliques, rouillées. Si la situation n'est pas comparable, elle n'est pas sans rappeler le drame survenu le 15 octobre dernier. Ce jour de triste mémoire, les balcons de la résidence Le Surcouf, rue Maillé, s'étaient effondrés, faisant quatre morts et quatorze blessés, de jeunes étudiants qui participaient à une crémaillère.

-> Toutes nos dépêches sur ce drame à Angers en cliquant ici

Du côté d'Angers Loire Habitat, on assure qu'il n'y a « aucun risque » d'effondrement total car il s'agit de « loggias » et non de balcons. « Tous les éléments qui devaient tomber sont tombés. Les locataires ne risquent rien ».

« Ça va être rebouché, remis en état », assure encore Angers Loire Habitat.

Retrouvez notre dossier dans Le Courrier de l'Ouest de ce mardi 28 février