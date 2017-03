Angers Les agents de la Ville dénoncent leurs conditions de travail

0

Quelque 150 agents de la Ville d'Angers, de l'agglomération (ALM) et du Centre communal d'action social (CCAS) ont manifesté sur le parvis de la mairie ce matin, à l'appel de la CGT et de la CFDT. En grève pour 24 heures, ils dénoncent le non-remplacement des départs à la retraite et le recours "massif" aux CDD dans les différents services.

"On observe un véritable mal-être parmi les agents, à qui on demande toujours plus sans renforcer les équipes", regrette Christelle Boursin, secrétaire CFDT, pointant notamment les Ehpad et le service des parcs et jardins. Une réorganisation qui engendre, selon elle, "un niveau de service moindre pour les usagers".

A lire dans Le Courrier de l'Ouest du mercredi 22 mars.