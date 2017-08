Angers Le Trampoline Park, un loisir renversant !

0

Ça saute, ça transpire et ça rigole au Trampoline Park ! Ouvert depuis le 13 juillet boulevard de la Romanerie, ce vaste complexe abrite 900 m² de toiles rebondissantes et une piscine remplie de cubes en mousse, où petits et grands viennent se défouler... et parfois tenter des saltos.

L’établissement angevin est le huitième de la société bordelaise Let’s Jump, qui doit en ouvrir quatre autres d'ici début 2018. "Le trampoline est une activité très développée aux États-Unis, où l’on compte quelque 300 parcs. Bizarrement, personne n’a eu l’idée d’importer le concept en Europe avant nous, en 2014. Depuis, le marché se développe à pleine vitesse", analyse Pierre Chicorp, l'un des associés.

Plus largement, les loisirs sportifs ont le vent en poupe : foot en salle, padel, karting et accrobranche font le plein cet été autour d'Angers.

Trampoline Park, 54 boulevard de la Romanerie. Ouvert tous les jours de 11 heures à 21 heures Tarifs : 12 € pour une heure, 8 € pour les moins de 7 ans.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du jeudi 3 août.