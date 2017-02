Angers Le Taser va bientôt équiper la police municipale

0

La ville d'Angers a acheté six pistolets à impulsion électrique pour équiper sa police municipale, à partir du mois de mars. Un Taser sera placé dans chaque voiture de patrouille.

Des formations sont en cours pour les 32 agents qui seront habilités à utiliser ces armes non létales.

Ces équipements viennent compléter des dispositifs de protection. Les policiers municipaux ont été dotés de gilets pare-balles plus légers et plus faciles à utiliser.

La prochaine réunion de conseil municipal, le 27 février, devrait valider l'achat de quinze caméras individuelles, destinées à filmer les interventions délicates.

Parallèlement, une dizaine de caméras vont venir compléter le réseau de vidéo-protection de la ville d'Angers, qui en compte déjà 61. Certaines seront posées à la Roseraie, où des scènes de violences urbaines ont marqué deux soirées en début de semaine.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest, édition d'Angers, de ce vendredi.