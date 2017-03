Angers. Le stade Raymond-Kopa sera prêt pour le match face à Monaco.

0

Les élus ont voté lundi soir à l’unanimité le changement de nom du Stade Jean-Bouin. Lequel s’appelle donc officiellement Stade Raymond-Kopa depuis cette séance.

Dans les faits précise la municipalité, la signalétique posée en plusieurs endroits face au boulevard Pierre-de-Coubertin, comme les panneaux directionnels positionnés dans la ville, seront remplacés au plus tard d’ici la réception l’AS Monaco, très belle affiche de Ligue 1 programmée le samedi 8 avril à 17 heures.

Il ne devrait pas y avoir en revanche de nouvelle cérémonie à cette occasion, l’hommage officiel ayant été rendu le 18 mars lors du match contre Guingamp (3-0), en présence de la famille de l’ancien international français et Ballon d’Or, deux semaines après son décès.

Sur Internet, les sites de l’Équipe et de Wikipédia ont été les plus prompts à actualiser le nom du stade angevin. Ceux de la Fédération française de football, de la Ligue de football professionnel et de la ville d’Angers n’ont plus qu’à se mettre à jour.

