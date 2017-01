Angers. Le Service Logement Jeunes d'Habitat Jeunes David d’Angers au J

0

A partir du 2 janvier 2017, le Service logement jeunes de l’association Habitat Jeunes David d’Angers (SLJ), vient implanter ses bureaux au sein du J Angers Connectée Jeunesse au 12 place Imbach.

Jusqu’alors installé dans le quartier Monplaisir, le SLJ accueille plus de 1000 jeunes par an. Recherche de logement, installation et déménagement, obligations légales, conseils, instruction de dossier d’aides, l’association propose des permanences hebdomadaires et des rendez-vous pour répondre individuellement aux questions des jeunes.

« Au-delà de la mise à disposition de bureaux et d’espaces de permanences, cette nouvelle implantation sera l’occasion pour le J et le SLJ d’initier un travail en commun avec comme enjeu d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux jeunes »explique Florian SANTINHO, adjoint au Maire d’Angers en charge de la jeunesse et la Vie Etudiante.

« Le Service Logement Jeunes est un outil pour répondre à tous les problématiques de logements auprès des jeunes. Le fait de se délocaliser en centre-ville est un réel atout. Se joindre aux autres services du J Connecté permettra de se rapprocher du public et d’être plus lisible avec une porte d’entrée résolument dédiée à la jeunesse » ajoute Anne-Marie Potot, Présidente de l’association Habitat Jeunes David d’Angers.

Un bon complément de la gamme de services déjà proposée au J. Avec son espace multimédia, wifi et tablettes en accès libre et gratuit, cet espace dédié à jeunesse, ouvert il y a un peu plus d’un an, regroupe en effet l’ensemble des services et des ressources dédiés à l’information et à l’accompagnement des jeunes âgés de 15 à 30 ans. Le J anime également un réseau partenarial et organise régulièrement des rendez-vous pour répondre au mieux aux préoccupations des jeunes, notamment sur les jobs étudiants, les formations, la mobilité internationale, l’accompagnement aux démarches administratives, etc.

Afin d’accompagner les jeunes dans leur recherche de logement, le J est également partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, de la Mission Locale Angevine, de l’agence de développement ALDEV et du Centre Communal d’Action Sociale. Ces partenaires proposent des permanences régulières au sein du J.