Angers Le SCO rêve d’un nouvel exploit en Coupe de France

Fidèle à son 4-3-3 à domicile depuis le début de la saison, Stéphane Moulin pourrait innover pour ce quart de finale. Un retour au 5-3-2, utilisé en fin de match à Monaco, mais aussi à Paris et à Lyon, est une option possible. La pénurie de latéraux, sans Bamba et Cissokho, pourrait inciter Stéphane Moulin, qui ne dispose que de Manceau et Martinez, à renforcer son axe central.

Notre page spéciale avant le match de Coupe de France dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi.