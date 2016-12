Angers Le quotidien nocturne du DJ Nicolas Doro

0

Après Sophie Augereau, agent de production chez Valeo ; Matthieu Servignat, employé de station d'autoroute ; et Jimmy Leray, soudeur à la SNCF, Le Courrier de l'Ouest poursuit sa série de portraits de travailleurs de nuit. Vendredi, c'est au tour du DJ angevin Nicolas Doro de livrer son quotidien nocturne.

À 25 ans, le jeune homme opère aux platines de différentes discothèques et bars du centre-ville, ainsi que dans des mariages. "Ce que j'aime, c'est surprendre les gens pour leur donner du plaisir. C’est la base de ce métier", explique-t-il, mué par une véritable "vocation".

Travailler de nuit ne l'a jamais freiné. Certains soirs, avoue-t-il, "il y a un petit moment de creux où on se dit : "maintenant, il faut y aller." Surtout quand on a déjà fait le jeudi et le vendredi, et qu’on embauche à minuit le samedi…" Mais "une fois qu’on a commencé à mixer et que les premiers danseurs ont investi la piste, on n’y pense plus !"

