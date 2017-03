Angers Le public sous le charme des Kids United au Parc Expos [PHOTOS]

0

Le concert des Kids United ce dimanche a ravi les 3500 spectateurs du Parc des expositions d'Angers, essentiellement des enfants accompagnés de leurs parents.

Voici une vidéo et les photos du concert.

Kids United est un groupe de musique français formé de cinq enfants et adolescents. Il a été formé en 2015 pour une campagne UNICEF et est « parrainé » par Hélène Ségara et Corneille. Lors de la création du groupe en 2015, les membres étaient âgés de huit à quinze ans. Ils étaient au nombre de six avant le départ de Carla en 2016.

Leur premier album "Un monde meilleur" (un disque de reprises) paru en 2015 a été certifié disque de diamant5 avec plus de 660 000 exemplaires vendus en France (Sourec wikipedia)

