Angers. Le Panier à Salade, un nouveau restaurant près du commissariat

L'établissement est à la fois un restaurant classique du midi à base de produits frais et de plats maison, un bar à vins et un espace de restauration rapide. Le midi, Nathalie Rubio propose un menu entrée-plat-dessert à l'ardoise à 15,50 €. Au Panier à Salade, la clientèle pourra également se faire plaisir en dégustant de grands vins - Pauillac, Saint-Emilion - au verre via un distributeur sous azote.

Retouvez le Panier à salade et son boeuf-carottes dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi (éditon d'Angers)