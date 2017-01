Angers Le numérique angevin a rendez-vous avec le monde à Las Vegas

0

C’est LE rendez-vous incontournable de l’électronique mondiale. Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, où se dessinent chaque année les grandes tendances du numérique, rassemblera quelque 20 000 trouvailles dernier cri, de jeudi à dimanche. Un événement à ne pas manquer pour Angers, qui se rêve en "territoire de référence" des objets connectés.

Emmenée par le maire Christophe Béchu, une importante délégation a pris la direction du Texas, emportant dans ses bagages des entreprises comme la Cité de l’objet connecté, Eolane, Qowisio, Eram et Lacroix, mais aussi des start-up locales à la pointe du numérique comme Gaspard, Lovebox, My Jomo et Velco, ainsi que plusieurs structures économiques.

En plus d'affiner la stratégie numérique de la Ville, le salon doit permettre d'"expliquer en quoi notre territoire a du sens pour l’avenir de l’internet des objets", explique Michel Perrinet, responsable d'Angers French Tech. Et ainsi augmenter la visibilité du savoir-faire angevin à l'international.

A lire dans Le Courrier de l'Ouest du mercredi 4 janvier.