Angers Le Musée des Beaux-Arts dévoile un nouveau dessin de Guillaume Bodinier

Alain Fouquet, adjoint à la Culture et au Patrimoine de la Ville d’Angers, et Agnès Roussineau, présidente d’Angers Musées vivants, ont présenté le 9 mars 2017 la nouvelle acquisition picturale des musées d’Angers, rendue possible grâce au soutien financier de l’association culturelle : un dessin préparatoire exceptionnel de l’artiste angevin Guillaume Bodinier.

L’œuvre dévoilée le 9 mars 2017 au Musée des Beaux-Arts (MBA) d’Angers est un dessin préparatoire au tableau Rencontre des voyageurs avec un berger. Réalisé vers 1846 en Italie par Guillaume Bodinier et exposé au Salon de 1857, ce tableau est conservé dans les collections du MBA. Le dessin à l’aquarelle présenté est une étude aboutie, très proche de la version peinte définitive : la mise au carreau est présente, le paysage en arrière-plan fixé, les attitudes des personnages campées, les couleurs à l’aquarelle apposées.



« L’acquisition de cette nouvelle œuvre vient illustrer la qualité du travail effectué par les musées d’Angers pour enrichir et renouveler constamment leurs collections, afin de proposer aux amateurs d’Art un vaste choix d’œuvres contemporaines et classiques » a salué Alain Fouquet, adjoint à la Culture et au Patrimoine. « Cette aquarelle vient compléter un fond déjà important et apporte une meilleure compréhension de l’œuvre de Guillaume Bodinier ».



Cette acquisition, qui permet de préciser la genèse du tableau Rencontre des voyageurs avec un berger, vient rejoindre d’autres dessins présents dans les collections du musée, à l’instar d’une vue d’ensemble plus esquissée et des études détaillées du Berger ou d’une Femme endormie avec son enfant. Le Musée des Beaux-Arts d’Angers dispose en effet de près de 1 300 œuvres du peintre angevin, dont plus de 800 dessins qui avaient fait l’objet d’une rétrospective en 2011.



Ce dessin préparatoire sera présenté au public jusqu’au 24 avril 2017 dans le cadre d’un accrochage temporaire dans le parcours permanent (salle consacrée aux peintres en Italie), aux côtés du tableau original et accompagné de quelques études.