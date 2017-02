0

Le Jeu de rôle se joue en plateau (autour d'une table) avec des cartes, des figurines et des dés de 6 à 20 faces. Objectif : faire vivre son personnage au service d'une histoire et d'un groupe. Le Jeu de rôle se pratique aussi en Grandeur Nature en petit, moyen et grand format jusqu'au rassemblement de 1600 joueurs au château de Serrant à Saint-Georges-sur-Loire. Les figurines sont remplacés par des joueurs en chair et en os et des lieux sont privatisés.

