Angers Le Gouvernail, une école hors contrat qui suscite des interrogations

Angers sera la 9e ville dotée d’une école hors contrat d’État rattachée au réseau « Espérance banlieues ». Les employés de l’association Le Gouvernail enseigneront dans le quartier de La Roseraie.

Que cache cette école ? Lundi soir, la minorité a mis la question sur le tapis du conseil municipal.

L'élue de l'opposition Rose-Marie Veron a pointé plusieurs points "troublants" : « Une fondation qui milite quasiment pour la fin du système public d’éducation qu’elle considère désastreux ». Elle trouve aussi étrange l’idée « d’un chèque éducation délivré par l’État qui permettrait aux familles non imposables de financer les frais de scolarité ».

En réponse à l'élue, Christophe Béchu a été catégorique : « Non, Espérances Banlieues n’est pas une structure communautariste. Non, comme toutes les autres écoles hors contrat, elle n’a aucune vocation à recevoir une aide financière de la Ville d’une manière ou d’une autre. Non, son installation à Monplaisir en pleine opération de renouvellement urbain ne nous semble pas une bonne idée. Mais oui, il est normal que la Ville discute avec tous les acteurs associatifs qui désirent s’y installer ».

Autrement dit, il n’y a aucune raison pour qu’Angers ne vienne pas s’ajouter dès la rentrée prochaine à la liste des huit villes françaises accueillant à ce jour une école. Elle devrait donc s'installer à la Roseraie.

L’association Le Gouvernail promet une instruction de qualité, aconfessionnelle, multiculturelle, « fondée sur les valeurs françaises ». Soit une passerelle contre le décrochage scolaire. L’école Le Gouvernail sera située près d’établissements publics classés zone d’éducation prioritaire (ZEP).

