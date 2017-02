Angers Le "gosse de Verneau" publie son second roman noir chez Rivages

0

L'Angevin Jilali Hamham vient de publier son deuxième roman noir.

Dans ce second opus pensé et en grande partie écrit bien avant les attentats de Paris, l'auteur joue avec les peurs et les fragilités de la société française, minée par l'injustice sociale et l'absence de projet national.

Le jeune homme qui a grandi dans le quartier de Verneau à Angers signe là un livre noir violent et incisif, tant dans le style que dans le propos. 93 Panthers dérange et ne laisse pas indifférent.

L'ouvrage est publié par les prestigieuses éditions Rivages.

Son interview est à lire dans Le Courrier de l'Ouest de ce lundi