Angers Le drôle de vélo de Rachid Amoura

Rachid Amoura, 40 ans, ne fait pas taxi, même s’il véhicule des Angevins d’un point A à un point B. Il ne fait pas ramassage scolaire, même s’il conduit des enfants à l’école. Et il ne transporte pas de marchandises, tout en mettant un point d’honneur à porter les courses de ses clients.

Le quadragénaire originaire de Tours se définit plutôt comme « un facilitateur de déplacements, un assistant de mobilité urbaine. »

Après quinze années passées à manipuler les chiffres dans différents services d’une banque parisienne et à vivre à cent à l’heure, Rachid Amoura a eu envie de se poser, de souffler et de se mettre au service des autres. Après une étude de marché, Rachid Amoura est parti du constat que 50 % des trajets automobiles urbains se faisaient sur moins de deux kilomètres et que le plus souvent le vélo était plus rapide que la voiture.

Sauf que tout le monde n’a pas de vélo et que tout le monde - enfants, personnes âgées - n’est pas capable de faire du vélo. « Je propose une alternative douce à la voiture », explique-t-il.