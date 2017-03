Angers. Le Dr Pierre Abgueguen : « Les vaccins ? Mille fois oui ! »

0

Spécialisé dans les maladies infectieuses au CHU, le Dr Pierre Abgueguen répondra aux interrogations du public sur la réelle utilité des vaccins, mardi soir à 18h30, dans le cadre d'un nouveau « Mardi de la santé », à l'Institut municipal d'Angers.

S'interroger sur l'utilité des vaccins doit… vous interroger ?

« Ça me chagrine beaucoup en effet. La France est quand même le berceau de la vaccinologie. Pasteur est un grand nom qui a eu toute une descendance de chercheurs. Or, selon une étude, notre pays est celui qui doute le plus de l'intérêt d'être vacciné… Quand on prend l'exemple de la variole, une maladie qui tuait un enfant sur dix au XVIIIe siècle, c'est pourtant bien la vaccination qui l'a fait disparaître. La polio est aussi en voie de l'être, même si on peine à vacciner toutes les populations ».

Et si la difficulté venait précisément du fait que les vaccins visent des maladies abstraites ?

« On commence en effet à changer d'attitude vis-à-vis des maladies infectieuses quand elles redeviennent d'actualité. Citons un autre exemple : celui de la rougeole. Elle fait encore plus de 10 000 cas par an en France. Aux États-Unis, elle a été éradiquée grâce à une très bonne stratégie de vaccination et l'adhésion quasi parfaite de la population ».

Vous n'avez aucun doute sur l'utilité des vaccins ?

« Est-ce que les vaccins sont utiles pour la santé ? Un énorme oui ! Peuvent-ils être dangereux ? Un tout petit oui. Tout geste médical est potentiellement dangereux. Il faut rester vigilant car on ne sait pas tout. Mais le rapport bénéfices/risques est mille fois positif ».

Entrée libre.

Lire l'intégalité de cet entretien dédié à l'utilité des vaccins dans Le Courrier de l'Ouest de ce lundi 13 mars