Angers Le député Luc Belot rend son rapport sur les villes intelligentes

Nantes, Dijon, Le Havre, mais aussi Barcelone, New York et Songdo… En quatre mois, le député socialiste Luc Belot est parti à la découverte de 17 villes connectées, et étiquetées « smart cities ». Objectif : rassembler toutes les bonnes idées pour rendre plus intelligente la gestion des aires urbaines dans un rapport de 130 pages, remis mardi au Premier ministre Bernard Cazeneuve.

"Pour l’instant, chaque ville applique ses propres recettes, sans vraiment échanger. À travers mes 25 recommandations, je souhaite leur donner des pistes de réflexion. À elles de s’en saisir", explique l’élu angevin. Parmi elles, l’obligation pour chaque municipalité d’organiser un débat citoyen sur l’utilisation des données personnelles de ses habitants. Un point central, mais ô combien sensible.

