Angers Le dépannage en plomberie fait sa révolution électrique

Décrié pour ses abus, le dépannage d’urgence en plomberie et électricité est investi par de nouveaux acteurs. A Angers, Mon Dépann’heure capitalise sur la transparence de ses tarifs et sa rapidité d’action.

Ses cinq techniciens salariés sillonnent le centre-ville d’Angers en scooter électrique, à la rescousse d’habitants démunis devant une fuite d’eau, une panne électrique, ou un chauffe-eau en rade. Outre l’aspect écologique, ce mode de transport permet une plus grande réactivité. « Aujourd’hui, les gens veulent une prise en charge immédiate, comme pour la livraison de colis. D’où notre engagement à intervenir dans la demi-journée », explique Anthony Mangeard.

Les cinq techniciens interviennent dans Angers en scooters électriques.