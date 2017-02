Angers Le Conseil constitutionnel donne raison à l'avocat du radicalisé

0

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision particulièrement attendue ce vendredi matin.

Les Sages ont estimé que la simple consultation d'un site internet, même terroriste, ne pouvait pas conduire en prison.

Le Conseil avait été saisi par Me Sami Khankan, avocat au barreau de Nantes et défenseur de David Pagerie, un jeune angevin radicalisé.

Celui-ci avait été condamné en septembre à deux ans de prison ferme pour violation de son assignation à résidence et détention d'images incitant au terrorisme.

Me Khanhan et son client avaient interjeté appel et l'arrêt de la cour doit être rendu le 23 février prochain.

Avec la décision prise ce matin par le Conseil constitutionnel, le jugement rendu en première instance pourrait être complètement remis en cause.

L'article sur lequel s'étaient basés les juges a en effet été jugé contraire à la Constitution.

Le texte du code pénal, article 421-2-5-2, incrimine « la consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations, soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes ».

Ce vendredi matin, le Conseil a d'abord rappelé que « la libre communication des pensées et des opinions » garantie par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 « implique la liberté d'accéder » à Internet.

Il a ensuite expliqué que toute disposition rognant sur cette liberté se devait d'être « nécessaire, adaptée et proportionnée ».

Nécessaire, la loi contestée ne l'est nullement, a noté le Conseil, égrenant les nombreuses dispositions constituant l'arsenal répressif, judiciaire comme administratif, dont s'est dotée la France, ces dernières années, pour lutter contre le terrorisme.

