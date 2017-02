Angers Vins de Loire : le palmarès complet du concours des Ligers

0

En préambule au Salon des vins de Loire, qui débute dimanche, quelque trois cents dégustateurs des Ligers 2017 se sont réunis ce matin au Parc Expo, afin de primer les meilleurs vins de la région. Pour sa 23e édition, le concours a mis en compétition 2081 bouteilles venant de toutes les rives du fleuve, de tous les prix et de toutes les saveurs.

"Chacun goûte et note ses impressions, puis nous échangeons avant de prendre une décision en commun", explique l’œnologue Marc Brieau, un habitué. Une véritable épreuve pour le palais : "Quand on goûte des coteaux du Layon, il est indispensable de bien se rincer la bouche entre chaque verre, sinon on finit par ne plus sentir que le sucre !"

Au final, 639 vins ont remporté une médaille d’or, d’argent ou de bronze. De sérieux arguments commerciaux pour les vignerons.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du dimanche 5 février.