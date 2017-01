Angers Le CHU rapporte plus d'un milliard d'euros à l'économie du département

0

Le CHU est un acteur majeur de l’économie du Maine-et-Loire. Une vaste étude d’impact menée dans les six hôpitaux universitaires du Grand Ouest le démontre pour la première fois. Pour 472 millions d’euros de budget en 2014, l'établissement angevin a généré plus d’un milliard d’euros de retombées dans le département. Soit 2,13 euros rapportés au territoire pour chaque euro dépensé.

Une manne en grande partie due aux salaires et charges sociales distribués pour les 6 556 employés de l’hôpital, qui sont dépensés sur le territoire à hauteur de 298,9 millions d’euros. S'y ajoutent 28,9 millions d’euros d'achats et d'investissements réalisés auprès d'entreprises locales. L'impact indirect, généré par la fréquentation de 38547 patients et de 292 étudiants originaires d'autres départements, ainsi que l'organisation d'événements médicaux, représente une ressource de 6,6 millions d'euros.

Pour Yann Bubien, directeur général du CHU et instigateur de l’étude, ces chiffres "prouvent que, malgré les difficultés, notre système de santé est aussi performant sur le plan sanitaire que sur le plan économique". Il espère ainsi faire évoluer les regards sur l’hôpital public.

